Tati é experiente no futebol feminino. Aos 38 anos, atuou pelo Inter, rodou por times paulistas e também se aventurou no futsal. Porém, o sábado (18) terá um significado especial em sua vida. Pela primeira vez em um jogo transmitido em TV aberta, ela marcou o gol decisivo que deu para as Serranas o título estadual da Taça das Favelas com o 1 a 0 diante das Boleiras, de Ijuí.