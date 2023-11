Com a arquibancada do Estádio do Sesc Protásio Alves lotada, a grande decisão da etapa estadual da Taça das Favelas encerrou a competição em grande estilo. No feminino, as campeãs foram as Serranas, de Porto Alegre. No masculino, o vencedor foi o Municipal, de Montenegro, nos pênaltis. Ambos irão representar o Rio Grande do Sul na etapa nacional do torneio, prevista para ocorrer em dezembro, em São Paulo.