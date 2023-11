O sérvio Novak Djokovic sofreu neste domingo (12), mas estreou com vitória no ATP Finals, disputado em Turim, na Itália. O tenista número 1 do mundo derrotou o dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 6/7 (1) e 6/3, em 3h04min, e assegurou o topo do ranking até o fim da temporada.