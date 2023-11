Francesco Bagnaia é bicampeão da MotoGP. O segundo título consecutivo do piloto italiano na classe rainha foi definido restando 22 voltas para o fim da etapa de Valência neste domingo. Desafiante ao título, Jorge Martin se envolveu em dois incidentes no começo da corrida e abandonou a prova logo no início após choque com Marc Marquez. O abandono do piloto da Pramac confirmou matematicamente mais um título para o piloto da Ducati.