Maverick Viñales roubou a cena ao cravar a pole position da etapa de Valência de MotoGP neste sábado, com direito a recorde da pista. Ele completou a volta em 1min28s931 para dar a primeira pole da Aprilia na temporada. Ainda mais perto do título Francesco Bagnaia terminou em segundo, enquanto Jorge Martín sairá apenas do sexto lugar.