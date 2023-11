A perda de 10 pontos do Everton no Campeonato Inglês por causa de violação do Fair Play Financeiro é um indício de que o Manchester City também possa ser punido. Investigado em 115 acusações, o clube corre o risco de rebaixamento até a quinta divisão na Inglaterra caso seja declarado culpado em todas. Mesmo sob esse risco, o técnico Pep Guardiola garantiu nesta sexta-feira que não deixa Manchester mesmo com penalizações. Ele tem contrato com o atual campeão Inglês até 2025.