Campeões nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, George e André Stein conquistaram neste domingo (19) o título da 9ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que foi realizada na praia do Largo de Tambaú, um dos cartões postais de João Pessoa, na Paraíba. Na final, eles derrotaram Vítor Felipe e Renato por 2 a 1, parciais de 21/13, 18/21 e 15/13. A decisão mobilizou a torcida paraibana, afinal três dos quatro jogadores são naturais do estado, exceto o capixaba André Stein. Porém, as duas parcerias treinam na cidade, que nos próximos dias sediará uma etapa do Circuito Mundial da modalidade.