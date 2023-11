Com uma campanha de seis vitórias e sem perder sets, as brasileira Ágatha e Rebecca conquistaram o título do Challenge de Chiang Mai, na Tailândia. A competição é a nona deste nível do Circuito Mundial de vôlei de praia e só perde em importância para os nove torneios do chamado Elite 16, que terão a partir de quarta-feira (22) sua última etapa do ano, em João Pessoa, na Paraíba.