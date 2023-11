Em jogo antecipado da oitava rodada da Superliga Brasileira feminina de vôlei, o Minas Tênis Clube conquistou uma grande vitória, na noite de sábado (18), no Rio de Janeiro, diante do Sesc RJ-Flamengo. Com parciais de 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9, o time mineiro somou sua terceira vitória na competição e se manteve invicto. Já as cariocas perderam a primeira em duas rodadas.