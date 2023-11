Grêmio e Inter chegarão a uma marca história neste final de semana quando o Colorado enfrentar o Bragantino no Estádio Beira-Rio. Somados, os dois clubes, como mandantes, já alcançaram a marca de mais de 999 mil pessoas em seus jogos como mandantes no Brasileirão. Dessa forma, a Dupla ultrapassará a fronteira do 1 milhão de torcedores em suas casas neste domingo (26), na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.