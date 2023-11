Sem vencer há dois jogos, o Inter entra na 35ª rodada do Brasileirão ainda com um olho na vaga para a Sul-Americana e outro na zona de rebaixamento. Mesmo que remota, a chance de terminar o campeonato no Z-4 ainda não foi totalmente eliminada pelo Colorado. Por outro lado, a probabilidade de vaga na Sul-Americana aumentou no comparativo com o início de de novembro.