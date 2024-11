Trabalho voluntário Notícia

Porto Alegre tem mais de 300 prefeitos de praças; saiba quais as atribuições e como participar

Projeto da prefeitura começou no segundo semestre de 2021, com o objetivo de engajar a comunidade no auxílio ao cuidado com o bem público. A Praça Álvaro Coelho Borges, no bairro no Menino Deus, foi a primeira a ganhar representante

25/11/2024 - 16h09min Atualizada em 25/11/2024 - 16h28min