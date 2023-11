O favoritismo era todo de Darlan Romani e ele não decepcionou o Brasil na tarde desta sexta-feira (3) em Santiago, no Chile. O brasileiro conquistou o ouro no arremesso de peso e igualou o recorde de mais medalhas de ouro na história do país em Jogos Pan-Americanos — a marca seria superada logo depois com a conquista da ginástica rítmica nos cinco arcos.