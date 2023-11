Com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo, o Chile não fez uma grande partida e conheceu mais um tropeço nas Eliminatórias para a Copa do Mundo ao empatar com o Paraguai por 0 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Santiago, pela quinta rodada. Com o deslize, a pressão aumentou ainda mais sobre o técnico Eduardo Berizzo.