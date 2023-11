Na estreia do técnico Antônio Carlos Zago, a Bolívia conquistou a primeira vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo ao derrotar o Peru por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela quinta rodada. O duelo marcou também a despedida Marcelo Moreno da seleção atuando em casa.