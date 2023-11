A Seleção Brasileira estreou com derrota no Mundial Sub-17. Com brilho de Lorran, do Flamengo, o Brasil chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas sofreu um "apagão" na etapa final e sofreu a virada do Irã por 3 a 2, neste sábado (11), no International Stadium, em Jacarta, na Indonésia.