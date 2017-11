Claire Williams agradeceu Felipe Massa pela temporada e compromisso com a equipe em 2017, após sua decisão de se aposentar no final da temporada.

– Gostaria de agradecer a Felipe por tudo o que ele fez para o time nos últimos quatro anos. Foi um prazer inenarrável trabalhar com ele. Estamos especialmente gratos por ele concordar em adiar sua aposentaria na Fórmula 1 por um ano, depois que Valtteri juntou-se à Mercedes. Ele demonstrou a profundidade do relacionamento que construímos durante nosso tempo juntos. Agradecemos pois sabemos que não foi uma decisão fácil para ele retornar, depois da emocionante despedida no fim do ano passado. Em nome de Sir Frank, e toda a equipe, desejamos tudo de melhor para Felipe no futuro.