SAEED KHAN / AFP

Felipe Massa anunciou que vai se aposentar da Fórmula-1 no fim de 2017, acabando com a “novela” em torno da dupla da Williams para 2018. Neste sábado (04), antes do GP de Interlagos, o piloto brasileiro postou um vídeo em seu perfil no Instagram confirmando a despedida das pistas no GP de Abu Dhabi, em 26 de novembro.

– No ano passado, eu anunciei que iria encerrar a minha carreira e a Williams pediu pra eu continuar mais uma temporada. Eu continuei, mas dessa vez é verdade. Vai ser minha última corrida de Fórmula-1 em Interlagos, no Brasil, e em Abu Dhabi.

Massa revelou no Grande Prêmio da Itália do ano passado que ele deixaria o esporte no final de 2016 e fez sua despedida nas etapas finais no Brasil e Abu Dhabi. No entanto, após a aposentadoria precoce de Nico Rosberg como Campeão do Mundo, Valtteri Bottas passou da Williams para Mercedes, deixando um assento vago na equipe britânica.

Williams retirou Massa de sua aposentadoria para juntar-se novamente a equipe em 2017, ao lado do novato Lance Stroll, que sinalizou suas intenções de permanecer em 2018. No entanto, a Williams começou explorar opções em outros lugares, incluindo a avaliação de Robert Kubica, e as perspectivas de que Massa permanecesse na equipe se tornaram cada vez mais improváveis.

O substituto do brasileiro e companheiro de Lance Stroll na Williams para 2018 ainda não foi divulgado.

Massa conquistou 11 vitórias, 16 pole positions e 41 podiums de 270 Grands Prix.