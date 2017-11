Agora que o título de 2017 já está definido nos construtores e também no campeonato de pilotos, a atenção se volta ao rumores que cercam a dupla da Williams para 2018. Lance Stroll certamente estará a bordo no próximo ano, mas ao lado dele, já são vários os candidatos: Felipe Massa, Daniil Kvyat, Robert Kubica, Pascal Wehrlein e Paul di Resta.

O último rumor vindo do México devido aos muitos comentários no paddock é de que Robert Kubica “está na liderança” para a vaga. O polonês tem chances de se juntar a Williams no fim do próximo mês já para o Grande Prêmio de Abu Dhabi para “provar” que pode lidar com os atuais bólidos.