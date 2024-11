A Fórmula 1 vai inovar no lançamento dos seus carros para a temporada 2025. Nesta terça-feira (12), a direção da categoria anunciou um grande evento, no dia 18 de fevereiro, na Arena O2, em Londres, para apresentar todos os carros do campeonato, com a presença dos 20 pilotos e dos respectivos dirigentes de cada equipe.