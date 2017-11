Reprodução / Instagram

Ela esbanja um repertório de golpes nas suas lutas e tem rápido poder de assimilação. A polonesa Joanna Jedrzejczyk defenderá seu cinturão no templo sagrado do Madison Square Garden. Com toda a certeza, é favorita contra Rose Namajunas. A norte-americana terá de ser perfeita e estratégica para acabar com o reinado da campeã.

Com três disputas de título, o card do UFC 217 é dos sonho. Michael Bisping , campeão dos médios (até 84 kg), está com a obrigação de ganhar de Georges St. Pierre. O canadense deixa a aposentadoria, sobe de peso e vai tentar, com seu wrestling apurado, conduzir o combate para seu território.

Na categoria peso galo, uma luta que promete: o campeão Cody Garbrandt enfrentará o ex-campeão T.j. Dillashaw. Com um boxe sensacional, de primeira linha, com variações no jogo, Cody Garbrandt é um lutador faminto.