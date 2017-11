Flamengo

O assunto da semana no Flamengo foi o doping de Paolo Guerrero. Após a derrota do time para o Grêmio por 3 a 1 no Rio Grande do Sul, Rueda falou sobre o atacante e revelou que ainda não teve nenhuma conversa com o camisa 9 sobre a situação vivida.

O treinador colombiano explicou a decisão por não comentar nada com seu atacante. Rueda lamentou muito o ocorrido, mas está respeitando o espaço do jogador para lidar com o problema.

- Preferi não falar com ele. Muita gente, muita situação difícil para ele. Preferi respeitar este espaço. Ele viajou a Lima. A situação é lamentável, ruim e crítica por tudo que ele significa para o Flamengo.

A punição provisória de 30 dias imposta pela FIFA é muito prejudicial ao Flamengo, que vai perder o atacante na reta final do Brasileiro e nos dois jogos da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquilla (COL).