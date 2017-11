Kahena Kunze e Martine Grael concorrem a prêmio de melhor do mundo Divulgação / Divulgação/ISAF

Campeãs olímpicas na classe 49erFX nos Jogos Rio 2016, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, concorrem ao prêmio de Melhor Velejador de 2017, na categoria feminina. A dupla é uma das quatro finalistas e terá como rivais, a holandesa Marit Bouwmeester, tricampeã mundial de Laser Radial; Sarah-Quitta Offringa, de Aruba, windsurfista campeã mundial no freestyle e no slalom; e a espanhola Tara Pacheco, campeã da Copa do Mundo da World Sailing na classe Nacra 17.

A dupla brasileira teve uma excelente temporada de 2017, com o título da Copa do Mundo da World Sailing, com três ouros nas três etapas disputadas: Miami, nos Estados Unidos; Hyères, na França; e Santander, na Espanha. Elas também ganharam a medalha de prata no Mundial disputado na cidade do Porto (Portugal).

Para realizar a escolha, a Federação Internacional de Vela (World Sailing) a partir do sábado (04), em seu site ( http://www.sailing.org/ ) abrirá votação para o público. O link estará no ar até as 21h da próxima terça-feira (07), quando a participação do público será encerrada, momentos antes do anúncio dos vencedores, na cerimônia de premiação em Puerto Vallarta, no México.

No masculino, os concorrentes são o neozelandês Peter Burling, campeão na America’s Cup; o australiano Glenn Ashby, skipper campeão da America’s Cup; e os franceses Thomas Coville, novo recordista mundial de volta ao mundo velejando sozinho; e Armel Le Cleac’h, vencedor da regata Vendée Globe 2016/2017, uma das mais tradicionais do mundo da vela.