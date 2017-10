Barcos em Alicante, na Espanha, ponto de partida da competição JOSE JORDAN / AFP

Sete barcos partiram no último domingo (22) de Alicante, na Espanha, com o objetivo conquistar uma das principais provas de vela do planeta, a 13ª edição da Volvo Ocean Race.

A jornada de 45 mil milhas náuticas contará com 12 paradas em seis continentes diferentes e, pelo terceiro ano seguido, a cidade catarinense de Itajaí será a única representante da América Latina.

No decorrer de oito meses, as equipes atravessarão quatro oceanos e enfrentarão grandes desafios até alcançarem a linha de chegada, em Haia, na Holanda.

Neste ano, a competição conta com a presença da brasileira campeã olímpica em 2016, Martine Grael, integrante do barco holandês AkzoNobel. A equipe é também formada pelo holandês Simeon Tienpont, o neozelandês Brad Farrand, o australiano Luke Molloy, a caribenha Emily Nagel, o dinamarquês Nicolai Sehested, o português Antonio Fontes e o britânico Ross Monson.

Campeã olímpica no Rio 2016, Martine Grael integrará equipe de barco holandês Amalia Infante / Divulgação

A equipe Vestas 11th Hour Racing, que liderava a regada no momento em que passavam pelo estreito de Gibraltar, é composta pelos americanos Charlie Enright, Mark Towill e Nick Danna, os australianos Stacey Jackson e Tom Johnson, os britânicos Simon Fisher e Hanna Diamond, o irlandês Damian Foxall e o neozelandês Tony Mutter.

A equipe chinesa, Dongfeng Race Team, partiu das docas de Alicante com a tripulação formada pelos franceses Charles Caudrelier, Marie Riou, Jérémie Beyou e Pascal Bidégorry, os neozelandeses Stu Bannatyne e Daryl Wislang, o australiano Jack Boutell, a holandesa Carolijn Brouwer e o chinês Chen Jinhao 'Horace'.

Representando o país que recebeu a largada da prova náutica, a Espanha, a equipe MAPFRE, do capitão espanhol Xabi Fernández, conta com uma equipe mista de medalhistas olímpicos e vencedoras da America´s Cup. Junto do capitão estão os espanhóis Willy Altadill, Pablo Arrarte, Joan Vila, Támara Echegoye e Antonio Cuervas-Mons, o britânico Rob Greenhalgh, o australiano Blair Tuke e a neozelandesa Sophie Ciszek.

Os velejadores David Witt, Luke Parkinson, Bem Piggott, Alex Gough e Tom Clout da Austrália, Steve Hayles e John Fisher do Reino Unido e a holandesa Annemieke Bes integram a equipe Sun Hung Kai/Scallywag, que tem o objetivo de promover o esporte na Ásia, representando Hong Kong.

Com uma equipe mista, focada na juventude, a capitã do time Turn the Tide on Plastic, Dee Caffari, do Reino Unido, contará com os australianos Lucas Chapman e Liz Wardley, o sueco Martin Strömberg, o francês Nicolas Lunven, a irlandesa Annalise Murphy, a italiana Francesca Clapcich, o português Bernardo Freitas, a neozelandesa Bianca Cook e o também britânico Bleddyn Mon.

E para fechar a lista de competidores, a Volvo Ocean Race conta com a presença do experiente velejador holandês Bouwe Bekking, que lidera o time das britânicas Annie Lush, Abby Ehler, dos australianos Andrew Cape e Kyle Langford, do neozelandês Peter Burling, do italiano Alberto Bolzan, do argentino Marciel Cicchetti e de Carlo Huisman, também da Holanda.