Na última partida deste domingo, o Chelsea saiu vitorioso do clássico contra o Manchester United. O resultado recoloca o time londrino na briga pelas primeiras colocações. No reencontro de José Mourinho com seu ex-clube, a partida foi decidida com uma cabeçada precisa do espanhol Álvaro Morata aos 10 minutos do segundo tempo, após cruzamento preciso do compatriota César Azpilicueta.