O atacante brasileiro Gabriel Jesus pode atingir uma marca histórica. Caso o Manchester City empate ou vença a equipe do West Bromwich, neste sábado (28), pela Premier League, o atleta completará um ano sem perder uma partida, oficial, sequer. A última derrota do jogador aconteceu quando ainda vestia a camisa do Palmeiras, no dia 29/10/2016. Na oportunidade, o Santos venceu o alviverde paulista por 1 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o atleta não conhece o que é perder quando está em campo, tanto pelo Manchester quanto pela Seleção Brasileira.