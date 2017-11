A Seleção Brasileira inicia na tarde desta segunda-feira (06), no Estádio Sebastian Charlety, em Paris, o primeiro treinamento antes dos amistosos contra Japão, no dia 10, em Lille, e Inglaterra, dia 14, em Londres. A atividade está marcada para às 16h30min (13h30min de Brasília).

O técnico Tite comandará a primeira atividade já com a presença de 23 dos 25 convocados. O grupo ficará completo na noite desta segunda, quando Diego e Diego Souza desembarcarem na capital francesa .

No primeiro trabalho, cinco jogadores da base do Paris Saint Germain estarão presentes - dois zagueiros, dois laterais e um volante. Depois do treino desta segunda, Giuliano e Fernandinho concederão entrevista.