O técnico da seleção japonesa, o bósnio Vahid Halilhodžić, convocou 25 jogadores para o amistoso contra a Seleção Brasileira , que será disputado no próximo dia 10 de novembro, no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, na região metropolitana de Lille, na França.

Já classificado para a Copa, o Japão ocupa atualmente a 44ª posição no ranking da FIFA e nesta temporada realizou oito jogos, com quatro vitórias, três empates e uma derrota. Considerado grande craque da equipe, o meia Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund, não foi relacionado. Desta forma, os grandes destaques são o lateral Yuto Nagatomo, da Inter de Milão, o volante Makoto Hasebe, do Eintracht Frankfurt, e Takuma Asano, do Stuttgart. Os japoneses irão treinar em território francês a partir do próximo domingo (5).