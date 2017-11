Após anunciar em um live do Instagram o nome da filha que esperam, Georgina Rodríguez, noiva de CR7, usou a mesma rede social para se declarar para o amado. Sempre discreta no relacionamento com o jogador, desta vez, Georgina não manteve a discrição para se declarar ao astro do Real Madrid. Grávida de oito meses, a modelo acompanhou o craque na premiação dos melhores do ano da Fifa e usou uma foto com o troféu que Cristiano Ronaldo ganhou pela quinta vez para se declarar.