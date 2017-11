Momentos após confirmar Lukasz Kubot como número 1 do mundo, a ATP corrigiu a informação e afirmou que Marcelo Melo voltará ao topo do ranking ficando empatado com o polonês.

Melo perderá 560 pontos da semi de Paris, na França, ano passado, e 200 da vitória conquistada no ATP World Finals, em Londres, mas ganhará 90 pontos mais do torneio do Rio de Janeiro somando 18 torneios e ficará no mínimo com 7870 pontos, a mesma pontuação do polonês Lukasz Kubot, que desconta 90 do 18º melhor resultado e assim como Melo somará 360 na semana. Os dois, apesar de empatados, terão torneios diferentes, com Melo somando 23 e Kubot 24, e essa será a diferença para o brasileiro assumir a liderança.