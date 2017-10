Divulgação / Divulgação

Voltando às pistas em outubro do ano passado após cumprir cinco anos de suspessão por doping, a fundista Simone Alves foi reprovada em um exame antidoping pela terceira vez na carreira. Recordista dos 10.000m e brasileira dos 5.000m, ela integra uma lista com 47 atletas reprovados pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O documento foi divulgado nesta semana no site oficial da entidade. As penas e competições onde os esportistas foram pegos não foram citados.

A substância encontrada do exame da fundista foi Eritropoetina Recombinante (EPO), um hormônio que aumenta o transporte de oxigênio no sangue, elevando a resistência física. Em 2011, ela foi flagrada com a mesma substância, ficando de fora do Pan de Guadalajara-2011.