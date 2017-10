Recomeçar após quase dois anos de afastamento, não é tarefa fácil para nenhum atleta. Na luta, as dificuldades aumentam. A missão do brasileiro Lyoto Machida, neste sábado (28), em São Paulo, será gigantesca. Punido por ter sido flagrado no exame antidoping na luta contra o cubano Yoel Romero, em junho de 2015, Machida ainda sonha com conquistas importantes na sua carreira.