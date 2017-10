José Aldo tenta retomar o caminho do cinturão do peso pena

A volta de José Aldo (26 vitórias e 3 derrotas) foi confirmada para o UFC on Fox 26, dia 16 de dezembro, em Winnipeg, Canadá.

O brasileiro fará a segunda luta mais importante da edição, onde medirá forças com Ricardo Lamas (18 vitórias e 5 derrotas). O duelo será uma revanche, já que no primeiro encontro, em 2014, no UFC 169, Aldo venceu por pontos.