O Uberlândia, clube do interior de Minas Gerais, anunciou, na manhã desta quarta-feira, a maior contratação do clube visando a disputa do Campeonato Mineiro de 2018. Se trata do veterano goleiro Felipe, que já defendeu as cores dos dois clubes de maior torcida do Brasil: Flamengo e Corinthians. O jogador, que estava sem clube desde que seu contrato acabou com o Boavista, ao final do Cariocão, vinha mantendo sua forma física no Rio de Janeiro.