Os judocas da Seleção Brasileira de Judô Paralímpico dominaram o Grand Prix Infraero - Etapa Final e foram campeões da competição em praticamente todas as categorias, neste sábado, 21, no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. A competição contou com a participação de atletas de 17 estados, além do Distrito Federal.

Depois de conquistarem bons resultados na Copa do Mundo, no Uzbequistão, Wilians Araújo (+100kg), Alana Maldonado (-70kg) e Lúcia Araújo (-63kg) não tiveram dificuldades para ficarem com o ouro em suas respectivas categorias. Nas outras divisões da disputa masculina, Antônio Tenório foi campeão no -100kg, Arthur Silva levou no -90kg, Abner Oliveira venceu duelo difícil contra Harlley Arruda e ganhou no -81kg. No leve (-73kg), o título ficou com Denis Rosa, no meio-leve (-66kg) Mayco Rodrigues subiu no ponto mais alto do pódio, enquanto no ligeiro Thiago Silva predominou.

No feminino, Luiza Oliano contou com o apoio da torcida para levar o ouro no ligeiro (-48kg), Karla Cardoso, em sua nova categoria, levou o título no -52kg. Na categoria +70kg, Meg Emmerich superou a ascensão Rebeca Silva para ficar com o título. E numa das lutas mais disputadas, Maria Lins superou Keitlely Frazão e ficou com o ouro no -57kg.

_ Eu venho treinando e me dedicando muito. Faço judô há três anos e entrei com o foco de ir para as Paralimpíadas. Então, é treino, foco e dedicação que o resultado vem. É entrar com o objetivo de ganhar, botei isso na minha cabeça. Toda luta que entro é sempre com esse objetivo _ vibrou e projetou Maria Lins.