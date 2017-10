Leandro Martins / CPB/MPIX

A elite do judô paraolímpico brasileiro estará em Porto Alegre neste sábado (21). Mais de 250 atletas de 17 Estados e do Distrito Federal subirão ao tatame para a disputa da última etapa do Grand Prix Infraero de Judô para Cegos — principal evento da modalidade no país. A competição será aberta ao público e terá como palco o ginásio Tesourinha.

O Rio Grande do Sul será representado pela equipe da Associação de Cegos do RS (Acergs), que na edição do ano passado ficou na quarta colocação. Entre os destaques gaúchos estão Anderson Wassian e Luiza Oliano — frequentemente convocados para a seleção brasileira paraolímpica de judô — e Giovana Pilla, seis vezes campeã do Grand Prix.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais (CBDV) e da Acergs, com patrocínio da Infraero e do Ministério do Esporte, e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Federação Gaúcha de Judô e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS (ESEFID/UFRGS). Os três primeiros colocados de cada categoria estarão aptos a concorrer ao Bolsa Atleta no próximo ano.

Serviço

Grand Prix Infraero de Judô Para Cegos - Etapa Final