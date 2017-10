Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

A situação do Atlético-MG não é muito diferente da vivida pelo Cruzeiro em relação aos resultados dos clássicos disputados pelas equipes nesta temporada. Com duas vitórias e um empate para cada lado, o Galo ainda tem o peso da conquista do título mineiro sobre o principal rival. Neste domingo, as equipes voltam aos gramados do Mineirão às 17h para o que será o primeiro clássico de Oswaldo de Oliveira no comando do grupo alvinegro.

O treinador garante que a importância da partida não vai mudar o jogo do Atlético-MG. Para a partida, a equipe sofre apenas com o desfalque de Elias, que cumpre suspensão e deve ser substituído por Roger Bernardo. Portanto, a base do time que vem sendo titular deve ser mantida.

_ Vai jogar da maneira que vem jogando nos jogos recentes. Nós não vamos mudar nada. A equipe tem que evoluir. Nós fizemos jogos bons e outros jogos que não foram tão bons. Temos que apostar na sequência, na continuidade para que possamos fazer jogos melhores _ declarou o comandante alvinegro durante coletiva na Cidade do Galo.

A intenção de Oswaldo é garantir a vitória no Mineirão para deixar o Atlético-MG mais próximo de uma vaga na Libertadores, não deixando de lado o risco da zona de rebaixamento. O técnico também se preocupa com o adversário, que foi derrotado pelo Coritiba na última rodada, mas vem realizando uma temporada de destaque. De olho no triunfo, Oswaldo aposta na manutenção da organização do time em campo, já que não assistiu a nenhum clássico mineiro neste ano.

_ Claro que vamos fazer uma projeção, com o destaque que o clássico tem. Só passei a me voltar para esse jogo a partir do término do jogo de quarta-feira. Estou me dedicando, recolhendo dados e preparando a equipe para isso _ revelou.

O treinador também comentou as mudanças que as equipes sofreram desde a decisão do Campeonato Mineiro, quando o Galo ainda era comandado por Roger Machado.

_ Nós temos que admitir que, do início do ano para cá, muita coisa mudou nas duas equipes. Não quer dizer que o que foi preparado naquela época tem que ser repetido agora porque deu certo ou errado. Nós vamos jogar com a nossa realidade _ concluiu.