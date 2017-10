O Paris Saint-Germain de Neymar, líder do campeonato, visita neste domingo o Olympique de Marselha em busca de se consolidar ainda mais no topo da tabela e prejudicar o arquirrival, atual 4º colocado, pela 10ª rodada da competição.

O clássico de domingo será o grande destaque da rodada deste fim de semana no futebol francês e ambas as equipes chegam ao confronto em grande fase. Enquanto o PSG é o líder invicto, o Olympique somou três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas.

O infernal trio "MCN" de Paris (Kylian Mbappé, Edinson Cavani e Neymar) segue assustando os adversários e os três integrantes balançaram as redes no confronto de quarta-feira contra o Anderlecht (4-0), pela Liga dos Campeões.

Na sexta-feira, o Saint-Etienne (3º) recebe em casa o Montpellier (11º) com o objetivo de escalar até a vice-liderança provisória, o que acontecerá em caso de vitória. Os 'Verts' são a revelação deste início de temporada e, apostando num estilo de jogo pouco vistoso, mas eficiente, poderiam se aproximar a cinco pontos do PSG.

O Saint-Etienne, contudo, terá alguns desfalques de peso para esta partida, como do capitão Loic Perrin, lesionado. Também não jogará o meia Jonathan Bamba, afastado por desentendimentos com a diretoria em relação à prorrogação de seu contrato.

"Dizem que não jogamos bem. Respeito todas as opiniões, mas nossa classificação me satisfaz, principalmente levando em consideração todas as mudanças na pré-temporada", defendeu o técnico espanhol Oscar Garcia.

Com dois pontos de vantagem sobre o Saint-Etienne, o Monaco (2º) de Leonardo Jardim recebe no sábado o Caen (8º). Derrotado pelo Besiktas na Ligas dos Campeões, o clube monegasco terá que lidar com as ausências de Djibril Sidibé, de Stevan Jovetic e de Rachid Ghezzal para defender sua vice-liderança.