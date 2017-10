Palmeiras / Divulgação

O discurso no Palmeiras está bem afinado. Sem tratar da briga pelo título brasileiro, os jogadores tem repetido que a meta é manter-se no G4 e melhorar o nível das atuações no Brasileiro. As últimas três vitórias já foram um indicativo deste crescimento, e Mayke explicou como o interino Alberto Valentim tem feito a equipe evoluir neste curto período no comando.

_ O Valentim joga muito posicionado, ele procura me posicionar bem dentro de campo para correr menos, cortar atalhos, e vamos procurar em campo assimilar, escutar ele, para que eu possa também melhorar tanto na marcação quanto no ataque para sempre ajudar ao Palmeiras _ explicou o lateral-direito, que joga na mesma posição de Alberto quando o técnico era atleta.

_ Cada jogador está ciente que o Palmeiras quer ficar entre os quatro, queremos uma Libertadores para o ano que vem. É o pensamento de todo jogador, o Corinthians está na nossa frente com seis pontos, mas nosso pensamento é o G-4. Se for possível, lá no fim do campeonato pensamos em título _ acrescentou.

Restando oito jogos para o fim do Brasileiro, o Verdão é o segundo colocado, com 53 pontos, a seis do líder Corinthians. Os rivais se enfrentam no dia 5 de novembro, mas antes, o primeiro colocado jogará neste domingo, contra a Ponte Preta, enquanto o atual campeão brasileiro recebe o Cruzeiro, segunda-feira, no Allianz Parque.

O jogo do Corinthians será às 17h de domingo, e o Palmeiras treina às 16h30min, na Academia de Futebol. Apesar do conflito na agenda, Mayke admite que tentará secar o adversário.