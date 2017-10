Outro exemplo é o amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues (ELJINN-AM), que este ano conquistou a medalha de ouro no lançamento do dardo do Sul-Americano sub-20 de Georgetown, na Guiana, e no Campeonato Pan-Americano sub-20 de Trujillo, no Peru. Com a marca de 74,58 m, aos 18 anos, está em 10º lugar no ranking mundial sub-20 de IAAF.