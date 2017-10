Competidora dos 800m e 1.500m, Pietra Ornelas da Silva é um dos destaques da equipe da Sogipa Wagner Carmo / CBAt,Divulgação

O Campeonato Brasileiro sub-23 de atletismo, que será disputado neste fim de semana em Porto Alegre, reunirá líderes do ranking nacional de diferentes provas no Estádio José Carlos Daudt, da Sogipa.

A competição terá a participação de cerca de 500 atletas, representando 78 clubes de 16 Estados e do Distrito Federal.

Anfitriã do evento, a Sogipa terá uma equipe forte na competição, com 46 atletas. Entre eles figuram Saymon Hoffman, 18 anos, que disputará o arremesso de peso e o lançamento do disco. O jovem foi campeão sul-americano e brasileiro sub-20. O Brasileiro da categora erá o primeiro evento desse porte que Saymon competirá na sua casa:

– Competir perto da família não tem preço. Também é legal poder mostrar para os outros clubes um pouco da ótima estrutura da Sogipa.

No feminino, destaque para Gabriela Varisco, que compete nos 400m, 4x400m e 800m, que focou sua preparação no segundo semestre para participar da competição. O ano da garota de 17 anos tem sido recheado de conquistas. Ela foi campeã brasileira sub-18 nos 800m e nos 1.500m e conquistou duas medalhas de ouro no Mundial Escolar, nas mesmas provas.

– Sempre almejei grandes títulos no atletismo – afirma.

Outros destaques da equipe são Pyetra Barcelos (salto em altura), Julia Zardo (1.500 m e 5.000 m), Pietra Ornelas da Silva (800m e 1.500m), Enir Borges Neto (salto com vara), Tânia Milena (lançamento de martelo), Gabriela Bender (1.500m e 5.000m) e Maicon Kaiser Bitencourt (salto em distância e salto com vara).

O campeonato também traz a Porto Alegre promessas do atletismo de outros Estados, como o amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues, 18 anos, favorito no lançamento do dardo. O garoto conquistou neste ano o ouro no Pan-Americano em Trujillo, no Peru, com a marca de 74m58cm, que o deixou em segundo lugar no ranking brasileiro adulto. No ranking mundial sub-20, está em 10º lugar.

Programe-se

As competições serão abertas às 8h de sábado (28), com a disputa dos 100m do decatlo, e termina com os 800m do heptatlo às 17h30min de domingo (29).