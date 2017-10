O Vôlei Canoas foi derrotado pelo Sesi-SP neste sábado (28), por 3 sets 0 (parciais de 25/15, 25/20 e 25/17), e perdeu sua invencibilidade na Superliga masculina de vôlei. Com o resultado, o time gaúcho caiu para a sétima posição na competição. A partida ainda marcou o recorde de público do Canoas no ginásio Poliesportivo La Salle – 1.231 torcedores presenciaram à partida, ultrapassando a marca de 1.184 pessoas no jogo contra o RJX, em 2013.