Treze dos 14 jogadores da seleção brasileira que conquistaram o vice-campeonato da Liga Mundial de Vôlei em julho estarão em quadra na 24ª edição da Superliga, que começa neste sábado. A única exceção é o levantador Bruninho, que trocou o Sesi-SP pelo Modena, da Itália. Às 14h5min, Sesc-RJ e Funvic Taubaté, principais candidatos a tirar a hegemonia do Sada Cruzeiro, abrem a principal competição de vôlei do país no Rio de Janeiro.

Atual tetracampeão, o time sediado em Contagem (MG) manteve a mesma base das últimas temporadas. Mas não contará com seu ex-capitão e levantador William, transferido para o Sesi-SP. Iniciada em 2009, a parceria entre a empresa de transportes Sada e o clube mineiro resultou em uma superequipe que, em oito anos, tornou-se pentacampeã da Superliga, tetra sul-americano e tri mundial. O último título do time comandado pelo técnico argentino Marcelo Mendez veio na quarta-feira, com a conquista da Supercopa.

Com orçamento enxuto e novo treinador, o Lebes/Canoas, único time gaúcho na Superliga, tenta fazer frente aos gigantes com uma equipe jovem e renovada. Alegando falta de recursos, o Bento Vôlei anunciou que não participará da competição. A seguir, saiba como chegam os 12 times para o maior campeonato de vôlei do país.

RIO GRANDE DO SUL

– Lebes Canoas

Com uma média de idade de 25 anos, o Lebes Canoas vai para a sua sexta participação na primeira divisão da Superliga. Na última temporada, a equipe conseguiu vaga aos playoffs da competição, mas, nas quartas de final, foi eliminada pelo Sada Cruzeiro, atual campeão. Para esta edição, o clube vem com um time renovado. Nenhum titular na campanha da Superliga 2016/2017 permaneceu na equipe. Com isso, ganharam espaço o ponteiro Composto e o líbero Pallotti, que eram reservas. O mais experiente dentro de quadra é o levantador e capitão Pedro, 27 anos, ex-Maringá e Taubaté. Do lado de fora da quadra, também houve renovação. Aos 37 anos, Marcel Matz (foto) vai para a sua primeira Superliga como técnico principal. Seu auxiliar será Marcelinho Ramos, um dos profissionais que iniciaram o projeto em Canoas em 2012. Para empurrar o time na competição, o clube vende um passaporte que dá acesso a todos os jogos do Canoas em casa – incluindo a partida contra Taubaté, em Gramado – por R$ 130.

Time base: Matheus e Michel; Pedro e Leandrão; Composto e Rodrigo; Líbero: Pallotti.

Técnico: Marcel Matz.

Ginásio: Poliesportivo La Salle, em Canoas.

Capacidade: 1,1 mil pessoas.

Marcel Matz é o novo treinador do Canoas Fernando Potrick / Gama/Divulgação

MINAS GERAIS

– Sada Cruzeiro

Em busca do hexacampeonato, o único penta da Superliga manteve praticamente todo o grupo titular campeão da última edição da competição. A exceção é William – jogador com mais prêmios individuais da Superliga –, que, após cinco anos defendendo o clube mineiro tricampeão mundial, transferiu-se para o Sesi-SP. No lugar do levantador, o Cruzeiro acertou a contratação do argentino Nico Uriarte, 27 anos, que estava na Polônia. Agora, o capitão do clube será o ponteiro Filipe, que está na equipe desde 2010.

Time base: Isac e Simón; Uriarte e Evandro; Filipe e Leal. Serginho.

Técnico: Marcelo Mendez.

Ginásio: Poliesportivo Riacho das Pedras, em Contagem.

Capacidade: 2,2 mil pessoas.

– Juiz de Fora

Assim como na temporada passada, o Juiz de Fora fechou uma parceria com o Sada Cruzeiro para esta edição da Superliga. Todos os atletas do time, assim como o técnico Henrique Furtado, fazem parte das categorias de base do pentacampeão. Segundo o treinador, a parceria ocorre para que “jovens atletas tenham a oportunidade de disputar uma competição de alto nível”. Na edição 2016/2017, a parceria deu certo. A equipe chegou aos playoffs – foi eliminada nas quartas de final pelo vice-campeão Taubaté.

Time base: Felipe Hernandez e Emerson Rodriguez; Bruno e Franco; Leonardo e Felipe Rammé. Libero: Juan.

Técnico: Henrique Furtado.

Ginásio: Campus da UFJ, em Juiz de Fora.

Capacidade: 1 mil pessoas.

– Montes Claros

Com a segunda maior média de público da Superliga 2016/2017 com 2617 pessoas por partida, o Montes Claros tem uma torcida apaixonada por vôlei. Para esta temporada, a equipe, que ficou em quinto na última edição da competição, perdeu o levantador gaúcho Murilo Radke para a vôlei turco e o ponteiro Bob, que foi para o Minas Tênis Clube. A principal contratação é o levantador Sandro, campeão da Superliga 2010/2011 pelo Sesi-SP e que estava no Bento Vôlei na última temporada. Outra chegada importante foi a do central cubano Mesa, ex-Taubaté.

Time base: Mesa e Tarcisio; Sandro e Lorena; Zanotti e Luan. Líbero: Alan.

Técnico: Chico dos Santos.

Ginásio: Municipal Tancredo Neves, em Montes Claros.

Capacidade: 5 mil pessoas.

SÃO PAULO

– EMS Taubaté Funvic

Pódio nas últimas três edições da Superliga com dois terceiros lugares e um vice, o Taubaté se reforçou com jogadores de diferentes seleções para tentar conseguir o título inédito. A equipe acertou a contratação dos ponteiros Dante, ex-seleção Brasileira, e do sérvio Ivovic. O central da seleção argentina Solé também chegou para a próxima temporada da equipe. Thales, líbero gaúcho da seleção brasileira, será o responsável por comandar o sistema defensivo do time. Além de trazer nomes importantes, a equipe ainda manteve o ponteiro Lucarelli, o oposto Wallace e o levantador Rafinha. O resultado foi a conquista do tetracampeonato paulista em cima do Corinthians.

Time base: Solé e Otávio; Rafinha e Wallace; Dante (Ivovic) e Lucarelli. Líbero: Thales.

Técnico: Daniel Castellani

Ginásio: Abaeté, em Taubaté.

Capacidade: 2 mil pessoas.

Sesi-SP

Terceiro colocado na última Superliga, o Sesi-SP perdeu o levantador da seleção brasileira Bruninho para o Modena, da Itália. A reposição, porém, foi à altura. A equipe trouxe William, do Sada Cruzeiro. O ponteiro campeão olímpico no Brasil Lipe, que estava na Turquia, também chega para reforçar o Sesi-SP. Rubinho, ex-auxiliar de Bernardinho na seleção brasileira, assume como técnico principal do time paulista. Aos 48 anos, o treinador volta a trabalhar em um clube (esteve à frente do São Bernardo entre 2003 e 2013). Rubinho, era, inclusive, o mais cotado a assumir como técnico da seleção brasileira, mas Renan Dal Zotto foi o escolhido pela CBV.

Time base: Gustavão e Lucão; William e Alan; Douglas Souza e Lipe. Líbero: Pureza.

Técnico: Rubinho.

Ginásio: Vila Leopoldina, em São Paulo.

Capacidade: 800 pessoas.

– Vôlei Renata/Campinas

Com a saída do Brasil Kirin como principal patrocinadora, a marca de pastifícios Renata assumiu o projeto em Campinas. Foram três jogadores remanescentes da última temporada, na qual a equipe chegou na semifinal da Superliga: o ponteiro Diogo, o central Vini e o levantador Rodriguinho. A principal contratação do time do interior de São Paulo para a Superliga trata-se do oposto Leandro Vissotto, campeão mundial com a seleção brasileira em 2010 e prata na Olimpíada de de Londres em 2012.

Time base: Vini e Salsa; Rodriguinho e Leandro Vissotto; Diogo e Mão. Líbero: Santucci

Técnico: Horácio Dileo.

Ginásio: Taquaral, em Campinas.

Capacidade: 2,6 mil pessoas.

– Corinthians/Guarulhos

Uma parceria entre o Corinthians e a prefeitura de Guarulhos, angariada pelo líbero multicampão pela seleção brasileira Serginho, resultou na criação do mais novo time de vôlei do país. E a equipe chega com um time, no mínimo, competitivo na sua primeira Superliga. Sidão, tetracampeão da Liga Mundial e prata na Olimpíada de Londres pela seleção brasileira, é a principal contratação da equipe. O central volta de uma lesão no ombro e deve começar no banco nos primeiros jogos do clube na competição.

Time base: Sidão e Luizinho; Rodrigo e Rivaldo; Fábio e Mineiro. Líbero: Serginho.

Técnico: Alexandre Stanzioni.

Ginásio: Ponte Grande, em Guarulhos e Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge

Capacidade: 7 mil e 6,5 mil pessoas.

RIO DE JANEIRO

– SESC-RJ

Após três anos, o Rio de Janeiro volta a ter um representante na elite do vôlei nacional. Trata-se do Sesc-RJ, campeão da Superliga B, a equipe carioca comandada pelo bicampeão olímpico Giovane Gávio reforçou-se com as chegadas de quatro jogadores da seleção brasileira: Maurício Souza, Maurício Borges, Renan Buiatti, Tiago Brendle. O Sesc-RJ ainda manteve nomes importantes na conquista da segunda divisão, como o levantador Everaldo e o central Tiago Barth.

Time base: Maurício Souza e Tiago Barth; Everaldo e Renan; Maurício Borges e Japa. Líbero: Tiago Brendle

Técnico: Giovane Gávio.

Ginásio: Hebraica, no Rio de Janeiro.

Capacidade: 1 mil pessoas.

PARANÁ

– CARAMURU/CASTRO

Com baixo orçamento em sua primeira participação na Superliga, o Caramuru conseguiu apenas uma vitória em 22 partidas na última temporada. Terminou na lanterna e foi rebaixado. Por conta da desistência do Bento, a equipe voltou à elite sem precisar disputar a segunda divisão. Desta vez, o plano da equipe é tentar se manter entre os 10 melhores da competição para não precisar depender de nenhuma desistência.

Time base: não divulgado pelo clube

Técnico: Fábio Sampaio.

Ginásio: José Pagnacco, em Castro.

Capacidade: 1,8 mil pessoas.

– Copel Telecom Maringá

Será a quinta Superliga do time, projeto comandado pelo levantador, capitão e presidente Ricardinho. Mesmo com o orçamento enxuto, teve a melhor média de público em 2016/2017, com 2,9 mil torcedores por jogo. Neste ano, para tentar uma vaga nos playoffs, a equipe trouxe o central Ialison, melhor da posição na última edição da Superliga pelo Canoas. O principal reforço é Thiago Alves, ponteiro gaúcho prata na Olimpíada de Londres e tricampeão da Liga Mundial pela seleção, que estava no Vibo Valentia, da Itália.

Time base: Ricardinho e Alisson; Ialisson e Wender; Thiago Alves e Alexandre. Líbero: Daniel (Gian).

Técnico: Renato (Banana).

Ginásio: Chico Neto, em Maringá.

Capacidade: 4,5 mil pessoas.

REGULAMENTO

As 12 equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final das 22 rodadas, os oito melhores classificados avançam às quartas de final, que serão disputadas em melhor de três jogos. As semifinais serão em até cinco jogos. Neste ano, a final será disputada em duas partidas. Caso cada equipe vença uma vez, ocorrerá o “golden set” – parcial única que decidirá quem será o campeão.

TECNOLOGIA

Entre as novidades estão a inclusão do uso da tecnologia para rever lances nas partidas a partir das semifinais. Na última edição, o recurso era utilizado apenas na final.

ONDE VER

O SporTV e a RedeTV! têm os direitos de imagens. Cada clube poderá transmitir seus jogos ao vivo dentro do canal da CBV. As finais, tanto no masculino quanto no feminino, serão transmitidas por RBS TV, RedeTV! e SporTV.

OS MAIORES CAMPEÕES

5 TÍTULOS

Cruzeiro (MG) – 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

4 TÍTULOS

Minas Tênis Clube (MG) – 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007

Cimed (SC) – 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010

3 TÍTULOS

Ulbra (RS) – 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003

1ª RODADA

SÁBADO

14h5min Sesc-RJ x Funvic Taubaté

18h Lebes/Canoas x Montes Claros

18h Juiz de Fora x Minas Tênis Clube

18h30min Copel/Maringá x Sesi-SP

20h Ponta Grossa/Caramuru x Vôlei Renata/Campinas

20h Corinthians/Guarulhos x Sada Cruzeiro

FEMININO

O Sesc-RJ, atual campeão da Superliga feminina, manteve a base da última temporada. Maior vencedor da competição com 12 títulos, a equipe de Bernardinho segue como uma das favoritas. Do grupo titular na última decisão contra o Vôlei Nestlé (SP), apenas uma mudança: a saída da central Carol.

1ª RODADA

DOMINGO

13h Fluminense x Brasília (SporTV e RedeTV!)

TERÇA-FEIRA

19h30min Pinheiros x Bauru

19h30min Hinode/Barueri x Nestle/Osasco

20h Camponesa/Minas x S. Cristovão/S. Caetano

20h15min Renata/Valinhos x Dentil/Praia Clube

21h30min Sesi-SP x Sesc-RJ (SporTV)