Alcaraz aplica pneu, arrasa Paul e terá reencontro com Musetti na semifinal de Roland Garros

Alcaraz defende título da temporada passada. ALAIN JOCARD / AFP

O que prometia ser uma batalha acabou se transformando no duelo mais tranquilo de Carlos Alcaraz na atual edição de Roland Garros. Com somente 1h34min, o número 2 do mundo arrasou o norte-americano Tommy Paul, 12º favorito, com direito a pneu, para se garantir nas semifinais após 6/0, 6/1 e 6/4.

Em busca de seu quarto título no ano, sendo o terceiro na gira do saibro, Alcaraz terá pela frente o italiano Lorenzo Musetti, de quem já ganhou duas vezes recentemente. Ao bater Tommy Paul, já são 20 triunfos na terra batida e somente uma derrota do atual campeão do Grand Slam - 12 seguidas em Roland Garros.

O jogo

Alcaraz começou a partida surpreendendo Paul com sua agressividade e categoria. Depois de confirmar o game, rapidamente protagonizou um ponto longo e quebrou no quarto break point. Arrasador, não teve trabalho para fechar o primeiro set com um pneu.

O frisson da torcida no segundo game do segundo set teve um bom motivo. Após perder sete games seguidos, finalmente o estadunidense desencantou. Estava visivelmente nervoso e com bola para fora perdeu seu quarto saque na partida. Nova quebra veio após perder voleio, sozinho na rede, e mandar em cima do espanhol, que fechou por 6 a 1 e abriu 2 a 0 com somente 55 minutos.

Paul precisou salvar cinco break points para abrir 1 a 0 no terceiro set, em sua primeira vantagem em um set na partida. Largar em vantagem o motivou a equilibrar as ações na parcial, conseguindo andar lado a lado com o atual campeão até 4 a 4.

Com uma curta e dois erros não forçados do norte-americano, Alcaraz abriu dois breaks no momento decisivo da parcial. Paul salvou o primeiro de maneira milagrosa na rede, mas acabou surpreendido com winner de devolução.

Recordes

Alcaraz, de 22 anos e 20 dias, tornou-se o terceiro tenista mais jovem da Era Aberta a chegar a três semifinais consecutivas em Roland Garros, ficando atrás apenas de Mats Wilander e Rafael Nadal.