Maurícia da Matta / Divulgação/ Vitória

Para deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá uma semana inteira de trabalhos na Toca do Leão visando o confronto com o Atlético-GO, domingo, no Barradão. E para este duelo, o Leão deverá contar com o retorno do zagueiro Kanu, de fora dos últimos jogos da equipe no Brasileirão.

“Vamos ter uma semana de trabalhos até a partida contra o Atlético, que é uma decisão para nossa equipe. É vencer ou vencer para deixar o Z4 e não voltar mais para ele. Nossa equipe tem tudo para sair da zona de rebaixamento. O primeiro passo é fazer uma boa sequência nas próximas rodadas da competição”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, a equipe rubro-negra tentará acabar com a sequência negativa que vive no Barradão nesta Série A.