No último final de semana, o Guangzhou Evergrande conquistou seu sétimo título chinês de forma consecutiva. Foi o terceiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari , que não permanecerá no clube em 2018 .

E, de acordo com o jornal local "Nanfang Daily", já há um outro nome de peso para sua substituição do ex-treinador do Grêmio no comando do clube chinês. Trata-se do italiano Carlo Ancelotti, de 58 anos.