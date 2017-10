UFC / Divulgação

Elizeu dos Santos, o Capoeira, encara Max Griffin no UFC Fight Night 119 deste sábado (28), em São Paulo. Aos 30 anos, o lutador tem a chance de atingir quatro vitórias consecutivas na organização e subir na categoria dos meio-médios — uma das mais concorridas do UFC. Em entrevista ao GaúchaZH, o atleta falou sobre a expectativa para o combate e os seus planos na carreira.

Você tem a chance de chegar a quatro vitórias seguidas no UFC. O que isso representa?

Estou subindo degrau por degrau no UFC, e isso me deixa muito feliz. Estreei com uma derrota polêmica, muita gente diz que eu venci aquela luta, e só venci depois. Estou vivendo uma boa fase e farei de tudo para manter essa fase depois de sábado. Rumo ao top 15 da categoria.

O seu adversário lutou muito tempo em eventos pequenos na Califórnia e só atuou duas vezes no UFC. Você conseguiu estudá-lo?

Sim, consegui estudá-lo. Sempre dá para estudar (risos). Independente do evento no qual ele lutou, sempre conseguimos achar algumas coisas pela internet. Trabalhamos em cima do que ele tem para oferecer. Será uma grande luta, com certeza.

A sua categoria está muito disputada. Quais são seus planos?

Meus planos são de ser um dos melhores da categoria. É isso o que busco, é para isso que dou duro diariamente na academia. No momento, meu foco é o top 15.

Quais as principais diferenças do clima de eventos menores para uma luta no UFC?

É uma diferença grande, principalmente pela estrutura. A dimensão de lutar no UFC e, principalmente, o nível dos atletas com que você compete. No UFC, todos são de alto rendimento, todos estão sempre preparados. O UFC é a Copa do Mundo do MMA, então quem for mais focado e determinado vai vencer. Isso faz diferença.

UFC Fight Night 119 - 28/10

Card principal

Derek Brunson x Lyoto Machida (médios)

Demian Maia x Colby Covington (meio-médios)

Pedro Munhoz x Rob Font (galos)

Francisco Massaranduba x Jim Miller (leves)

Thiago Marreta x Jack Hermansson (médios)

John Lineker x Marlon Vera (galos)

Card preliminar