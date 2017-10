Carol Silveira / Divulgação

Vicente Luque fecha o card preliminar do UFC São Paulo no próximo sábado, quando enfrenta o americano Niko Price, que está invicto no MMA profissional. Prestar a fazer a sua sétima luta na organização, Luque quer se recuperar da derrota para Leon Edwards em março e repetir o sucesso no Brasil — em sua única luta no país pelo Ultimate, venceu Héctor Urbina em setembro do ano passado.

Em entrevista ao GaúchaZH, o lutador de 25 anos falou sobre os planos entre os meio-médios e as expectativas para o duelo no Ginásio do Ibirapuera.

Existe uma pressão extra por vir de derrota?

De verdade, não me sinto pressionado. Apenas me sinto motivado para mostrar novamente meu talento e que estou no UFC para ser campeão.

O seu adversário ainda está invicto na carreira. Como você pretende lidar com ele?

Niko é um grande lutador, seu cartel já demonstra isso. Eu pretendo impor meu jogo e pressionar muito, deixando ele desconfortável. Assim que ele cometer um erro, vou aproveitar a oportunidade para acabar com a luta.

Você conseguiu vencer a sua única luta no Brasil pelo UFC. Como é o ambiente?

Lutar no Brasil sempre tem um sabor diferente. Com certeza, o apoio dos torcedores me motiva a treinar mais forte e chegar no dia fazendo a melhor luta que posso, entregar tudo o que tenho. Conquistei uma incrível vitória lutando em Brasília, e agora espero que o resultado final seja o mesmo.

A sua categoria está muito disputada. Quais são seus planos?

Apesar da derrota em minha última luta, nada mudou no meu planejamento. Sigo com foco no crescimento dentro do UFC, subindo posição por posição na categoria, vitória a vitória, até chegar à disputa de cinturão. Sei que tenho potencial para ser campeão, então só depende de mim chegar lá.

UFC Fight Night 119 — 28/10

Card principal (0h de sábado para domingo)

Derek Brunson x Lyoto Machida (médios)

Demian Maia x Colby Covington (meio-médios)

Pedro Munhoz x Rob Font (galos)

Francisco Massaranduba x Jim Miller (leves)

Thiago Marreta x Jack Hermansson (médios)

John Lineker x Marlon Vera (galos)

Card preliminar (21h)