Lyoto Machida fará a luta principal do UFC Fight Night 119, sábado, em São Paulo.

Para tanto, o careteca pegará o perigoso Derek Brunson, em um embate que valeré pelos médios, divisão dominada, por ora, por Michael Bisping - detentor do Cinturão.

De um lado, Machida leva 22 vitórias e 7 derrotas. Do outro, Brunson tem 17 vitórias e 5 derrotas.

Projeção: O talentoso Lyoto deverá deixar a iniciativa para o oponente para utilizar o seu eficiente e preciso jogo de contragolpes, arma que garantiu a conquista do título dos meio-pesados em 2009,