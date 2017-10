O UFC 217 está agendado para o dia 04 de novembro na Madison Square Garden Arena, em Nova York e contará com a disputa de três Cinturões.

Na luta principal, o inglês Michael Bisping defenderá o seu título dos médios (até 84kg) contra o canadense Georges St. Pierre (maior nome dos meio-médios, aposentado desde 2013).

Na segunda luta mais importante, Cody Garbrandt tenta se manter como o líder do peso galo em um combate contra o ex-campeão T.J. Dillashaw.

Ainda, a invicta Joanna Jedrzejczyk (14 vitórias) defenderá o seu Cinturão do peso palha feminino pela sexta vez. Para tanto, o fenômeno polonês medirá forças com Rose Namajunas (6 vitórias e 3 derrotas).

O vídeo acima demonstra a razão da edição ser considerada como a melhor do ano.